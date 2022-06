Festival Au bout du Conte – Kipukipète au Pays des Mièvres vieilles Nieul Nieul Catégories d’évènement: 87510

Parc du château de Nieul 87510 Nieul Samedi 18 juin, 15h dans le parc du château de Nieul. Spectacle gratuit, offert par la Communauté de Communes ELAN, en partenariat avec le département de la Haute-Vienne. Ouvert à tous dès 5 ans. Renseignements : 05 55 75 62 08. Dans le cadre du Festival au bout du conte, cette troisième édition vous propose d’écouter le conteur Frédéric NAUD avec « Kipukipète au Pays des Mièvres vieilles ». Conte d’ogres méchants, de géants répugnants qui empoisonnent l’air de leurs vents dégoûtants. Contes d’animaux malpropres et insolents qui pétaradent sans gêne au nez des gens. Conte de princesse, délicieuse enfant aux manières forts sages, mais qui pourtant lâchera, un jour, devant ses royaux parents, un pet plus éclatant qu’ogre, âne ou géant. Samedi 18 juin, 15h dans le parc du château de Nieul. Spectacle gratuit, offert par la Communauté de Communes ELAN, en partenariat avec le département de la Haute-Vienne. Ouvert à tous dès 5 ans. Renseignements : 05 55 75 62 08. Parc du château de Nieul Nieul

