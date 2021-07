FESTIVAL AU BOUT DU CHAMP Champfrémont, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Champfrémont.

8 EUR Groupes et artistes vont se succéder sur la grande scène pour une programmation musicale positive, généreuse, et diversifiée afin de plaire au plus grand nombre. Rendez-vous à Champfrémont le samedi 18 septembre à partir de 11h. Sur place : buvette, restauration, animations enfants et marché artisanal.

Programmation 2021

Les Têtes de Piaf / Benjamin PIAT / Diabolo Markus / Une Touche d’Optimisme / Shuba / Vincent Do / Garnace / Cyrano du Patelin

10 € sur place / 8 € en pré-vente.

Pour vous, pour eux, pour nous…., retrouvez le premier festival familial de chanson française du coin !

arborijeune@gmail.com

