Festival Au bord de l'eau à Saint-Quentin 2021-08-27 10:00:00 – 2021-08-29 21:00:00

Saint-Quentin Aisne Venez fêter la fin de l’été au bord de l’eau !

3 jours d’animations culturelles et sportives, gratuites, à la Plage de l’Etang d’isle ! Au programme : projection ciné-plein air, initiations sportives, spectacles et concerts sur l’eau ou au bord de l’eau… Infos : 03.23.06.30.44 anais.benssalem@saint-quentin.fr +33 3 23 06 30 44 Venez fêter la fin de l’été au bord de l’eau !

dernière mise à jour : 2021-07-07

