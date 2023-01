Festival Attrap’Sons Châtelaudren-Plouagat, 25 août 2023, Châtelaudren-Plouagat . Festival Attrap’Sons Esplanade du Château Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

2023-08-25 17:00:00 – 2023-08-27 02:00:00 Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Troisième édition d’Attrap’Sons : 3 jours de concerts à côté de l’étang de Châtelaudren ! Vendredi 25 août on commencera avec Kalika, Sniper et La Petite Fumée. Samedi 26, seront sur scène : Charline Winston, Miossec, Marie-Flore et Babylon Circus ! Et pour clôturer ces 3 jours de concerts, vos oreilles auront la joie d’écouter Axel Bauer, Nuit Incolore et Pierre Hugue José ! Réservez votre week-end ! attrapsons@gmail.com +33 6 18 15 04 57 http://www.attrapsons.fr/ Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Esplanade du Château Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes-d'Armor

Festival Attrap’Sons Châtelaudren-Plouagat 2023-08-25 was last modified: by Festival Attrap’Sons Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 25 août 2023 Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor Esplanade du Château Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor