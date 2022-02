Festival ATTRAP’SONS Châtelaudren-Plouagat, 26 août 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Festival ATTRAP’SONS Châtelaudren-Plouagat

2022-08-26 17:00:00 – 2022-08-28 23:00:00

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

«ATTRAP’ SONS» le nouveau festival qui va animer la fin de l’été à Châtelaudren-Plouagat !

Imaginez 3 amis, férus de musique et de moments conviviaux, qui souhaitent s’investir dans l’organisation d’un festival de musique et osent un jour se lancer dans cette aventure ! Le trio plouagatin a créé alors l’association Fest’In Leff puis le festival «Attrap’ sons»

Pour la deuxième édition, ce sera triple dose d’Attrap’Sons avec un 3e jour de festival !

Cette année ce sera donc vendredi, samedi ET dimanche !

Billetterie en ligne ouverte.

attrapsons@gmail.com +33 6 18 15 04 57 http://www.attrapsons.fr/

Châtelaudren-Plouagat

