CONCOURS DE SYNOPSIS DE SERIES (FICTION) Festival Atmosphères Courbevoie, 30 juillet 2022, Courbevoie.

Thème : Le concours de synopsis de séries est un concours d’écriture qui porte sur les thèmes environnementaux, sociaux et économiques de développement durable. Le sujet du film, son (ses) héros, ou son contexte principal doit porter ou être intimement lié à un des thèmes de développement durable et porter plus largement sur les enjeux de la transition écologique et solidaire.

Date : Inscriptions jusqu’au 31 Juillet 2023 à minuit – Annonce des 4 projets finalistes la semaine du 11 septembre

Composition du dossier :

Synopsis court – maximum 10 lignes ;

Synopsis long – 2 à 4 pages ;

Note d’intention de l’auteur – 1 à 2 pages ;

Curriculum vitae ;

Copie de la pièce d’identité.

Conditions :

Avoir minimum 18 ans ;

Langue principalement française ou une langue régionale en usage en France,

Ne pas avoir participé plus de deux fois au concours avec un même projet ;

Idée originale lui appartenant et qu’il assure la protection de son œuvre ;

Pouvoir être présent au Festival Atmosphères 2023

Prix et Récompense :

PRIX SERIE

– Trophée et laurier numérique « Lauréat du concours de synopsis Festival Atmosphères 12ème édition »

– Bourse CNC TALENT d’une valeur de 5000 euros (résidence d’écriture)

– Mentoring par une société de production (5 rendez-vous – valable un an)

POUR TOUS LES FINALISTES

– Laurier numérique « Finaliste du concours de synopsis Festival Atmosphères 12ème édition »

– Séance de formation au pitch avec Martine Guillaud et Alexandra Dadier et présentation des pitchs devant le public et le jury professionnel au Festival Atmosphères (captation vidéo)

– Présentation du projet devant le public et un jury professionnel au ChangeNOW FILM MARKET

– Invitation au séminaire « Nouveaux récits & monde en transition »

Festival Atmosphères 7 Boulevard Aristide Briand Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France

