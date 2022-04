Festival Atlantique des Arts Martiaux Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Atlantique des Arts Martiaux Zénith Nantes Métropole, 11 juin 2022, Saint-Herblain. 2022-06-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non 24,90 € / 15 € (moins de 12 ans)BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : didier.suteau@outlook.fr Venez assister au 1er Festival Atlantique des Arts Martiaux de l’Ouest qui réunira des champions mondiaux d’arts martiaux. Tous ces experts réaliseront pour vous un spectacle à l’atmosphère particulière remplie de tradition et de passion. A partir d’un déroulé historique disciplinaire spectaculaire, il permettra de faire découvrir la beauté, l’intérêt, la complémentarité et l’évolution des Arts Martiaux aux non-initiés mais également de contenter un public averti grâce à la qualité, la pluralité et la diversité des intervenants. La plupart des Arts Martiaux et sports de combat seront représentés aussi bien dans leur version traditionnelle (Karaté, Wushu, AMSEA, Kajukenbo, Taï-Chi, Judo, Savate, Iaïdo, Aïkido, Qi-Gong, Krav Maga…) que dans leur version évolution moderne (Full contact, Ju-jitsu fighting, MMA, Body karaté…) et mis à l’honneur par les ténors de leur discipline. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith
Saint-Herblain 44800

