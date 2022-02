Festival Atlantide Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Atlantide Maison de quartier des Dervallières Accoord, 24 février 2022, Nantes. 2022-02-24

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : non La maison de quartier des Dervallières vous invite à assister pour la quatrième année consécutive au Festival Atlantide avec la complicité de la Bibliothèque Émilienne Leroux. Une conférence sur la « Colonisation& Propagande. Le Pouvoir de l’image » aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 18h00 dans la salle de spectacle de la maison de quartier avec Pascal Blanchard, Alain Mabanckou et Dominic Thomas. Maison de quartier des Dervallières Accoord adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

