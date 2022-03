FESTIVAL ATELIERS JAZZ : INITIATION DANSE Meslay-du-Maine, 27 mai 2022, Meslay-du-Maine.

FESTIVAL ATELIERS JAZZ : INITIATION DANSE Salle Socioculturelle 16 Place de la Poste Meslay-du-Maine

2022-05-27 17:00:00 – 2022-05-27 19:00:00 Salle Socioculturelle 16 Place de la Poste

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine Mayenne

Initiation Danse

Activité Gratuite

Venez participer à la fête…!!!

Jean & Carmen, du Swing Club de Laval, tous les deux professeurs de danse : rock et Lindy Hop, vous proposent de vous initier aux bases de la danse « Rock’n Jazz ». Séance gratuite et ouverte à tous.

Mise en pratique le soir même au concert de 20h30 avec KING PLEASURE & THE BISCUIT BOYS.

Amateurs de danse, enfilez les chaussures, la piste est ouverte ou blues…!

Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez initiation danse avec le Swing Club de Laval à Meslay-du-Maine.

info@festivaljazz-meslay.com +33 2 43 64 37 45 https://www.festivaljazz-meslay.com/

Salle Socioculturelle 16 Place de la Poste Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2022-03-14 par