FESTIVAL ATELIERS JAZZ DE MESLAY-GREZ Meslay-du-Maine, 21 mai 2022, Meslay-du-Maine.

FESTIVAL ATELIERS JAZZ DE MESLAY-GREZ Meslay-du-Maine

2022-05-21 – 2022-05-28

Meslay-du-Maine Mayenne

La 25e édition du Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez se déroulera du 21 au 28 mai 2022. Cette année, le Festival accueille Duplessy & The Violins Of The World, The Sassy Swingers, Ana Popovic Full Band Sextet, Remi Dumoulin Quartet, Gibraltar, Daniel Zimmermann Quartet invite Erik Truffaz, King Pleasure & The Biscuit Boys et Brad Mehldau Trio.

Le Festival a reçu en 18 années les plus grands noms du jazz international sur la scène de Meslay du Maine : Archie Sheep, Dee Dee Bridgewater, Jan Garbarek, Liz Mc Comb, Michel Portal, Daniel Humair, E.S.T, Richard Galliano, Bojan Z, Louis Sclavis, Henri Texier, Aldo Romano, Biréli Lagrène, O.N.J, Sacre du Tympan, Marc Ducret, Nguyên Lê, Laurent De Wilde, Mino Cinèlu, Fred Frith, Didier Squiban, Jean-Marie Machado, Diane Tell, Tigran Hamsyan, Chucho Valdès, Bernard Lubat, Dhafer Youssef…

Le Jazz, c’est ce qui nous permet d’échapper à la vie quotidienne

info@festivaljazz-meslay.com +33 2 43 64 37 45 https://www.festivaljazz-meslay.com/

La 25e édition du Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez se déroulera du 21 au 28 mai 2022. Cette année, le Festival accueille Duplessy & The Violins Of The World, The Sassy Swingers, Ana Popovic Full Band Sextet, Remi Dumoulin Quartet, Gibraltar, Daniel Zimmermann Quartet invite Erik Truffaz, King Pleasure & The Biscuit Boys et Brad Mehldau Trio.

Le Festival a reçu en 18 années les plus grands noms du jazz international sur la scène de Meslay du Maine : Archie Sheep, Dee Dee Bridgewater, Jan Garbarek, Liz Mc Comb, Michel Portal, Daniel Humair, E.S.T, Richard Galliano, Bojan Z, Louis Sclavis, Henri Texier, Aldo Romano, Biréli Lagrène, O.N.J, Sacre du Tympan, Marc Ducret, Nguyên Lê, Laurent De Wilde, Mino Cinèlu, Fred Frith, Didier Squiban, Jean-Marie Machado, Diane Tell, Tigran Hamsyan, Chucho Valdès, Bernard Lubat, Dhafer Youssef…

Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2022-04-21 par