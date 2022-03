Festival Aspects des musiques d’aujourd’hui Caen, 15 mars 2022, Caen.

Festival Aspects des musiques d’aujourd’hui Conservatoire et Orchestre de Caen 1, rue du Carel Caen

2022-03-15 – 2022-03-20 Conservatoire et Orchestre de Caen 1, rue du Carel

Caen Calvados

À l’occasion des 40 ans du festival, le Conservatoire et Orchestre de Caen sera le théâtre de concerts, d’avant-scène, de masterclass, de rencontres…

Le Conservatoire & Orchestre de Caen livre une programmation faisant la part belle aux musiciens professionnels et aux élèves du conservatoire. Le public pourra découvrir des compositeurs incontournables de la création contemporaine tels que Martin Matalon, Tôn Thât Tiêt ou Régis Campo, membre de l’Académie des Beaux-Arts. Une vingtaine de concerts et d’avant-scène sont prévus, dont un mini-concert de percussions symphoniques pour les plus jeunes. L’exposition de photographies et d’affiches des 40 ans du festival et la projection du documentaire de Laurence Bancaud, Une émotion à transmettre, permettront d’aborder le festival en images.

© Conservatoire & Orchestre de Caen

conservatoire@caenlamer.fr +33 2 31 30 46 70 https://conservatoire-orchestre.caen.fr/

