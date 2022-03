Festival Art’Terre – Les pieds sur terre Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

du lundi 4 avril au samedi 9 avril à Vic-en-Bigorre

Festival organisé pour les étudiants BTS de gestion et de protection de la nature du Lycée Jean Monnet de Vic-en-Bigorre. En partenariat avec la Commuanauté de Communes, la Mairie et la MJC et toutes les associations qui nous font le plaisir de participer à cette édition, dont le thème est : LES PIEDS SUR TERRE [Programme Art’Terre 2022](https://formagri-65-vic.fr/ARTTERRE/img/programme_artterre_2022.pdf) @festivalartterre2022

