Festival Arts2Rues Janzé, 21 mai 2022, Janzé.

Festival Arts2Rues Janzé

2022-05-21 – 2022-05-21

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé

Arts2Rues est de retour pour une nouvelle édition pleine de surprises, d’émerveillement et d’humour ! On vous donne rendez-vous le 21 mai dès 14h sur le site de l’Yve à Janzé.

Au programme : des spectacles hauts en couleurs pour en prendre plein la vue !

C’EST IDIOT MAIS CA COLLE A LA PEAU

Yohan Durand

Spectacle interactif de jonglerie et danse

Plus qu’un spectacle, c’est un voyage. Intemporel et universel, C’est idiot mais ça colle à la peau nous emmène aux frontières des arts mais aussi aux frontières de nos vies, sur fond de cirque contemporain, entre jonglerie, danse et théâtre de rue. Tout en finesse et en poésie, Yohan Durand se livre entier dans un engagement physique et verbal total. Cet acrobate jonglant avec dextérité et humour nous réconcilie avec un art que beaucoup pensaient désuet : le diabolo. Attention, votre voyage ne sera pas de tout repos.

Passage à 15h15 // 17h – durée : 45 min.

BARTO

Clown facétieux et contorsionniste

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Barto jongle avec des torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et sur un fil. Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime. Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

Passage à 15h45 // 16h30 – durée : 45 min.

MARCHE ET [C]Rêve

Cie Les 3 Valoches

Farce maraichère et théâtre de rue

Un jour de marché comme les autres ou presque, car aujourd’hui Régis et Agnès Dubon, jeunes agriculteurs, viennent y étrenner leur nouvelle remorque ! Rythmés par les ondes radiophoniques, ils vont monter en direct leur nouveau stand. Un clinquement de monnaie dans les poches, un bruissement de sac prêt à être rempli, une main dans la cagette de noix, un coup de chiffon pour faire reluire les concombres, tout devra être prêt à temps pour appâter et épater le client ou le spectateur…

Passage à 14h30 – durée : 55 min.

L’HERBE EST PLUS ROSE ICI

Cie Sisi Nonnon

Cirque

Ils sont cinq, cinq énergumènes déjantés, surhumains, dopés au cirque et à la couleur. Gus, Rico, Giou, Toto et Pink Lady, cinq caractères circassiens, et autant de manières d’exprimer ce plaisir d’être là, ensemble. Ils sont les héros d’une BD grandeur nature où tout peut arriver. Avec leur exubérance, leurs tics, leurs tocs et leurs douces folies, ils partagent un quotidien cartoonesque et gentiment absurde. Oubliez toute forme de logique et quittez la grisaille !!

Passage à 16h15 – durée : 45 min.

DAME NATURE

Cie Les Embobineuses

Déambulation

Du haut de ses 2m70, Dame Nature vient à la rencontre du public, distribue des graines (biologiques) de fleurs et de légumes gratuitement aux passants. Dame Nature sème ses graines d’histoires à la fois philosophiques et poétiques afin de faire réfléchir petites et grandes oreilles et de découvrir la beauté de la nature.

VENTS DE CIRQUE

Fidèles au rendez-vous, les jeunes talents de l’école Vents de Cirque reviennent cette année avec de nouveaux numéros toujours aussi spectaculaires ! Portés, acrobaties, jonglage… des démonstrations dignes des plus grands !

Passage à 14h – durée : 45 min.

LA FANF’ART du Hang’ART

* Nouveauté 2022 *

Découvrez la Fanf’Art pour sa première représentation publique. La Fanf’Art c’est la réunion des vents et des percussionnistes du HangArt, un ensemble festif qui abordera le répertoire de la fanfare dans des styles bien différents : groove, banda, reggae.

Passage à 15h – durée : 20 min.

billetterie@janze.fr +33 6 09 72 42 42 http://www.janze.fr/

Arts2Rues est de retour pour une nouvelle édition pleine de surprises, d’émerveillement et d’humour ! On vous donne rendez-vous le 21 mai dès 14h sur le site de l’Yve à Janzé.

Au programme : des spectacles hauts en couleurs pour en prendre plein la vue !

C’EST IDIOT MAIS CA COLLE A LA PEAU

Yohan Durand

Spectacle interactif de jonglerie et danse

Plus qu’un spectacle, c’est un voyage. Intemporel et universel, C’est idiot mais ça colle à la peau nous emmène aux frontières des arts mais aussi aux frontières de nos vies, sur fond de cirque contemporain, entre jonglerie, danse et théâtre de rue. Tout en finesse et en poésie, Yohan Durand se livre entier dans un engagement physique et verbal total. Cet acrobate jonglant avec dextérité et humour nous réconcilie avec un art que beaucoup pensaient désuet : le diabolo. Attention, votre voyage ne sera pas de tout repos.

Passage à 15h15 // 17h – durée : 45 min.

BARTO

Clown facétieux et contorsionniste

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Barto jongle avec des torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et sur un fil. Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime. Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

Passage à 15h45 // 16h30 – durée : 45 min.

MARCHE ET [C]Rêve

Cie Les 3 Valoches

Farce maraichère et théâtre de rue

Un jour de marché comme les autres ou presque, car aujourd’hui Régis et Agnès Dubon, jeunes agriculteurs, viennent y étrenner leur nouvelle remorque ! Rythmés par les ondes radiophoniques, ils vont monter en direct leur nouveau stand. Un clinquement de monnaie dans les poches, un bruissement de sac prêt à être rempli, une main dans la cagette de noix, un coup de chiffon pour faire reluire les concombres, tout devra être prêt à temps pour appâter et épater le client ou le spectateur…

Passage à 14h30 – durée : 55 min.

L’HERBE EST PLUS ROSE ICI

Cie Sisi Nonnon

Cirque

Ils sont cinq, cinq énergumènes déjantés, surhumains, dopés au cirque et à la couleur. Gus, Rico, Giou, Toto et Pink Lady, cinq caractères circassiens, et autant de manières d’exprimer ce plaisir d’être là, ensemble. Ils sont les héros d’une BD grandeur nature où tout peut arriver. Avec leur exubérance, leurs tics, leurs tocs et leurs douces folies, ils partagent un quotidien cartoonesque et gentiment absurde. Oubliez toute forme de logique et quittez la grisaille !!

Passage à 16h15 – durée : 45 min.

DAME NATURE

Cie Les Embobineuses

Déambulation

Du haut de ses 2m70, Dame Nature vient à la rencontre du public, distribue des graines (biologiques) de fleurs et de légumes gratuitement aux passants. Dame Nature sème ses graines d’histoires à la fois philosophiques et poétiques afin de faire réfléchir petites et grandes oreilles et de découvrir la beauté de la nature.

VENTS DE CIRQUE

Fidèles au rendez-vous, les jeunes talents de l’école Vents de Cirque reviennent cette année avec de nouveaux numéros toujours aussi spectaculaires ! Portés, acrobaties, jonglage… des démonstrations dignes des plus grands !

Passage à 14h – durée : 45 min.

LA FANF’ART du Hang’ART

* Nouveauté 2022 *

Découvrez la Fanf’Art pour sa première représentation publique. La Fanf’Art c’est la réunion des vents et des percussionnistes du HangArt, un ensemble festif qui abordera le répertoire de la fanfare dans des styles bien différents : groove, banda, reggae.

Passage à 15h – durée : 20 min.

Janzé

dernière mise à jour : 2022-05-09 par