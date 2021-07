Festival Arts & Sciences CURIOSITas Ile-de-France, 9 novembre 2021-9 novembre 2021, Paris.

Festival Arts & Sciences CURIOSITas

du mardi 9 novembre au vendredi 26 novembre à Ile-de-France

Pour sa 6e édition, le festival CURIOSITas, organisé par la Diagonale Paris-Saclay et la Scène de recherche, propose une sélection d’œuvres issues du croisement entre regards scientifique et artistique placé sous le signe des « sens en éveil ». Le festival invite petits et grands à découvrir des installations, des expositions et des performances spectaculaires, intrigantes, poétiques qui accordent une place de premiers choix aux sensations visuelles, tactiles, sonores et olfactives. Le festival s’adresse à tous : familles et enfants, jeunes et étudiants, scientifiques, artistes et tous ceux qui ont envie de découvrir ces projets originaux. Le Festival CURIOSITas fait partie de la communauté Exoplanète Terre qui regroupe une dizaine de structures culturelles en Île-de-France et leurs programmations Arts&Sciences.

Entrée libre

Du 9 au 26 novembre 2021, CURIOSITas vous propose de découvrir des œuvres aux frontières entre l’Art et la Science : installations interactives, spectacles, ateliers et débats vous attendent !

Ile-de-France Ile-de-France Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:00:00 2021-11-09T22:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T19:00:00