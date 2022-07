Festival « Arts en vie » : Lecture, Chant et danse et apéritif dinatoire Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Festival « Arts en vie » : Lecture, Chant et danse et apéritif dinatoire Eugénie-les-Bains, 3 août 2022, Eugénie-les-Bains. Festival « Arts en vie » : Lecture, Chant et danse et apéritif dinatoire

Jardin de la Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

2022-08-03 – 2022-08-03 Eugénie-les-Bains

Landes FESTIVAL ARTS EN VIE ( arts contemporains) avec pour thème « le lien » en fil conducteur sur la durée du Festival.

17h: Lecture en partage, Chez Léonie

18h: Chant lyrique et danse contemporaine Ballets Confidentiels

