Festival « Arts en vie »

salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes

2023-07-29 – 2023-08-05

Landes

FESTIVAL ARTS EN VIE ( arts contemporains) avec pour thème « Retour aux Sources »

Cette thématique du Retour aux Sources s’exprimera sous différentes formes artistiques : performances, expositions, courts métrages, conférences, ateliers, concerts,…

Le festival « Arts en Vies » sera proposé comme une promenade au cœur d’Eugénie-les-Bains. Ceci afin de profiter de ses jardins délicatement soignés et plus largement de toute la végétation particulièrement préservée dans la commune qui permet le Retour aux Sources des artistes, du public, et de ses habitant-e-s.

+33 5 58 51 13 16

