Festival « Arts en vie » : Atelier manga

2022-08-02 14:00:00 – 2022-08-02 FESTIVAL ARTS EN VIE ( arts contemporains) avec pour thème « le lien » en fil conducteur sur la durée du Festival.

14h: Atelier manga avec Yan Chan sur réservation et avec participation

Groupe de 5 personnes, à partir de 10ans, ados ou adultes.

