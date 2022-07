Festival « Arts en vie » : Atelier customisation et lecture

2022-07-26 14:00:00 – 2022-07-27 FESTIVAL ARTS EN VIE ( arts contemporains) avec pour thème « le lien » en fil conducteur sur la durée du Festival.

14h: Atelier customisation sneakers par anaïs Daumard sur réservation et avec participation réservation d’un horaire pour personnaliser vos sneakers, à partir de 14h, tarif en fonction du dessin choisi

17h: Lecture en partage à la Maison Madeline FESTIVAL ARTS EN VIE ( arts contemporains) avec pour thème « le lien » en fil conducteur sur la durée du Festival.

17h: Lecture en partage à la Maison Madeline

