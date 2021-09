Festival ” Arts des Prés ” à Grainville-sur-Ry Grainville-sur-Ry, 25 septembre 2021, Grainville-sur-Ry.

Festival ” Arts des Prés ” à Grainville-sur-Ry 2021-09-25 12:00:00 12:00:00 – 2021-09-25 21:00:00 21:00:00

Grainville-sur-Ry Seine-Maritime Grainville-sur-Ry

Venez assister à différents spectacles qui raviront petits et grands. Découvrez et appréciez le travail d’artistes locaux et échangez avec eux sur leurs projets artistiques.

Pour se restaurer, il y aura à disposition une buvette et un food truck.

Retrouvez la programmation : https://artsdespres.fr.

gouel.celine@wanadoo.fr +33 6 11 83 66 48

