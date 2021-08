Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Festival Art’R : L’Affaire Capucine par Aurélie Laurence Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Festival Art’R : L’Affaire Capucine par Aurélie Laurence Loches, 20 août 2021, Loches. Festival Art’R : L’Affaire Capucine par Aurélie Laurence 2021-08-20 19:00:00 – 2021-08-20 20:30:00

Loches Indre-et-Loire Spectacle musical. Chanson onirique L’AFFAIRE CAPUCINE est un monde à lui tout seul où se côtoient des chansons atypiques, fantasques et oniriques ! A la tête de ce projet, Aurélie Laurence, chimériste tout terrain, parcourt avec audace et élégance un chemin musical romanesque où chacune de ses histoires, réelles ou inventées, n’attend que le spectateur pour prendre vie. L’AFFAIRE CAPUCINE est un monde à lui tout seul où se côtoient des chansons atypiques, fantasques et oniriques ! A la tête de ce projet, Aurélie Laurence, chimériste tout terrain, parcourt avec audace et élégance un chemin musical romanesque. Spectacle musical. Chanson onirique L’AFFAIRE CAPUCINE est un monde à lui tout seul où se côtoient des chansons atypiques, fantasques et oniriques ! A la tête de ce projet, Aurélie Laurence, chimériste tout terrain, parcourt avec audace et élégance un chemin musical romanesque où chacune de ses histoires, réelles ou inventées, n’attend que le spectateur pour prendre vie. Bertrand Coulon / Eulalie Varenne dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville 47.1254#0.99336