Festival Artmosphère Alliance française de San Francisco San Francisco, vendredi 15 mars 2024.

Festival Artmosphère Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 15 – 17 mars Alliance française de San Francisco

Début : 2024-03-15T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T07:59:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-18T07:59:00+01:00

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars, aura lieu la première édition du festival Artmosphère dans la Baie de San Francisco. Un événement créé pour célébrer la culture et les arts francophones qui mêlera projections de court-métrages, spectacles, dîners-soirées et ateliers créatifs pour adultes et enfants.

Alliance française de San Francisco 1345 Bush St, San Francisco, CA 94109, États-Unis San Francisco 94109 Californie