2022-07-26 14:30:00 – 2022-08-05 19:00:00

Pendant deux semaines le collectif La salle d'attente de Logonna se présente à la salle Kéjadenn

Collaboration d’artistes locaux qui croisent les arts.

2022-07-26 14:30:00 – 2022-08-05 19:00:00

Pendant deux semaines le collectif La salle d'attente de Logonna se présente à la salle Kéjadenn

Collaboration d'artistes locaux qui croisent les arts.

La peinture est regardée sous un œil différent: le chant, la musique, les déambulations, la vidéo ajoutent une note supplémentaire, impulsent une énergie et un souffle nouveau.

avalet.sylvie@gmail.com +33 6 83 92 96 21 https://www.logonna-daoulas.bzh/

Collaboration d’artistes locaux qui croisent les arts.

La peinture est regardée sous un œil différent: le chant, la musique, les déambulations, la vidéo ajoutent une note supplémentaire, impulsent une énergie et un souffle nouveau. Logonna-Daoulas

