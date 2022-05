FESTIVAL ARTETANGO salle Pratgraussals, 21 août 2022, Albi.

FESTIVAL ARTETANGO

du dimanche 21 août au dimanche 28 août à salle Pratgraussals

ARTETANGO est un festival TOUT PUBLIC du 24 au 28 août 2022 … Il pose ses valises de fin d’été à la salle Pratgraussals, et vous invite à célébrer le tango à deux mains et à deux pieds : des orchestres pour que nos oreilles en prennent plein les yeux, des Maestros pour embellir et inspirer votre tango (si vous êtes danseur, mai s rien ne vous y oblige !) et des DJs internationaux pour affûter cet infini répertoire ! ARTETANGO invite à Albi tous ceux qui ont un appétit pour la musique du monde ou une soif de danser … ARTETANGO leur permet de repartir nourris de sensations, d’émotions et de rencontres. Dans cette belle ville d’ALBI, classée au patrimoine UNESCO, nous cultivons avec ARTETANGO la recherche de la beauté et de l’excellence ! 3 orchestres, 12 h de cours avec 2 couples de Maestros dont les champions du monde 2021 de tango de scène, des cours privés possibles, +40 heures de bal vous attendent dans cette édition qui trouve son équilibre dans une jauge maîtrisée et un confort privilégié ! – dimanche 21 août ARTETANGO vous invite à un concert hors les murs à Lautrec (Café Plum) en guise d’ouverture !! – jeudi 25 août : CUARTETO PICHUCO et Ruben PELONI , le tango se chante ! – samedi 27 août : QUINTETO TANGO SPLEEN, un grand et puissant orchestre dont le directeur, pianiste et chanteur va vous espanter !! avec la démo des Maestros dont le couple Champion du MUNDIAL de tango 2021 (Buenos Aires) Artetango est un festival international de tango argentin qui se démarque par la place qu’il donne à la culture, la transmission et la nouveauté !

Inscription conseillée via notre site internet. Tarif : de 10€ à 30€

14ème édition 2022 : du 24 au 28 août 2022 !! Un évènement « 100% tanguero », avec orchestres , démonstrations, stages et initiations.

salle Pratgraussals ALBI Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T19:30:00 2022-08-21T22:00:00;2022-08-24T19:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T02:00:00;2022-08-25T11:00:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T03:00:00;2022-08-26T11:00:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T03:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T23:59:00;2022-08-28T00:00:00 2022-08-28T03:00:00;2022-08-28T15:00:00 2022-08-28T23:59:00