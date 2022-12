Festival Arte Flamenco – Exposition Soustons, 6 janvier 2023, Soustons .

Festival Arte Flamenco – Exposition

Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque

2023-01-06 – 2023-01-30

Place des Arènes Médiathèque

Soustons

Landes

À travers une vingtaine de photographies contemporaines de l’artiste Prisca Briquet et une vingtaine de sculptures issues du fonds du musée Despiau-Wlérick, Echo pose la question du corps et du mouvement dans la danse, la photographie

contemporaine et la sculpture du XXe siècle. Il y a dix ans, Prisca Briquet avait déjà animé le festival avec ses toiles-photos XXL en noir et blanc placées dans les rues de Mont-de-Marsan : ce nouveau projet fait dialoguer ses photographies d’artistes (flamenco,

jazz, musique métisse) avec les sculptures de L. Kretz, M. Mérignargues ou encore G. Privat. Permettant de créer un dialogue et de nourrir un propos nouveau et volontairement ouvert, cette exposition (partenariat entre le musée Despiau-Wlérick et Arte Flamenco) est animée par une volonté de renouvellement autour de la création contemporaine, du flamenco, de la danse et du mouvement en général.

À travers une vingtaine de photographies contemporaines de l’artiste Prisca Briquet et une vingtaine de sculptures issues du fonds du musée Despiau-Wlérick, Echo pose la question du corps et du mouvement dans la danse, la photographie

contemporaine et la sculpture du XXe siècle.

+33 5 58 41 53 67

Commission Culturelle de la Ville de Soustons

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-12-20 par