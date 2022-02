Festival Artdanthé #24 Le Générateur, 23 mars 2022, Gentilly.

Festival Artdanthé #24

Le Générateur, le mercredi 23 mars à 20:00

À la fois voisins et complices artistiques, le Théâtre de Vanves et le Générateur renouvellent leur collaboration en délocalisant Artdanthé à Gentilly le temps d’une soirée ! Pour cette 24e édition, fidèle à son ADN, Artdanthé propose une programmation foisonnante, illustrant la diversité des esthétiques chorégraphiques, des formats, des inspirations. Le festival renoue avec les spectacles grands formats peu présentés lors des précédentes éditions. La musique en live, et notamment la voix, tel un fil rouge, traverse plusieurs spectacles du festival, rassemblant sur les plateaux des danseurs et des musiciens. Les artistes internationaux seront également présents, venant d’Italie, de Grèce, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, de Corée ou encore d’Argentine. BREAKING THE BACKBOARD BREAKING THE BACKBOARD est un ovni créatif dirigé par la chorégraphe Marinette Dozeville et l’artiste plasticien Frédéric Xavier Liver, conçu en 2020 avec les Panthères de Sainte-Savine. BREAKING THE BACKBOARD est une performance de danse créée à partir du vocabulaire, de la gestuelle, des systèmes de jeu et de déplacement du basket. Sans compétition, sans match, sans paniers et essentiellement sans ballons, c’est une lecture chorégraphique et plastique portée par l’engagement physique des joueuses. La performance propose une vraie porosité entre la discipline sportive et la discipline artistique, et une réelle rencontre entre les publics de danse, de basket, et les fans de l’équipe ! UNAUTHORISED Dans UNAUTHORISED, Iris Karayan s’approprie un ensemble de matériaux vidéo glânés sur internet (clip vidéo, extraits de matchs de boxe, de tennis…) avant de les découper et les remanier en une nouvelle composition. En examinant de plus près certaines façons dont le corps est représenté, joué et médiatisé dans le sport et la culture pop, l’oeuvre se transforme en un collage en direct de mises en acte et de performances physiques défiant la physicalité obstinée du corps…

Tarif plein : 14€ Tarif réduit : 10€

Danse, Performance

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly Val-de-Marne



