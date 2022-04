Festival Art&Com Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Spectacle Cette année, les étudiants Art&com de première année de l’Université Toulouse Jean Jaurès ont choisi la thématique : Tumulte(s). « Tumultes », pour le sociologue Stéphane Hugon, correspond à ce qui déborde, ce qui échappe à la société. Pour lui, c’est une manière de “penser le monde par les dynamiques qui le tordent”. De fait, les étudiants créeront un espace et un temps où tout le désordre est bienvenu, qu’il soit physique et collectif, verbal et sonore, ou encore spatial et mental. ### Plus d’infos [Site de la Médiathèque José Cabanis](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/festival-artcom/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 12 mai à 15h * Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

