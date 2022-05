Festival Art’air Clermont-Ferrand, 1 juillet 2022, Clermont-Ferrand. Festival Art’air Chaîne des Puys 2b rue Bernard Brunhes Clermont-Ferrand

2022-07-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-07-16 23:59:00 23:59:00 Chaîne des Puys 2b rue Bernard Brunhes

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand EUR Festival de randonnées culturelles et gourmandes en journée et concerts festifs en soirées autour de la Chaîne des Puys – Faille de Limagne. info@art-air.org +33 7 82 41 09 81 https://www.art-air.org/ Chaîne des Puys 2b rue Bernard Brunhes Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Chaîne des Puys 2b rue Bernard Brunhes Ville Clermont-Ferrand lieuville Chaîne des Puys 2b rue Bernard Brunhes Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

Festival Art’air Clermont-Ferrand 2022-07-01 was last modified: by Festival Art’air Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 1 juillet 2022 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme