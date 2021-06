Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer, Var Festival Art Sacré Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Festival Art Sacré Sanary-sur-Mer, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sanary-sur-Mer. Festival Art Sacré 2021-07-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-10 Église Saint Nazaire Place Michel Pacha

Sanary-sur-Mer Var Soprano, trompette & orgue » Musica festiva « , Aniana MALALAHARISOA (soprano), Pascal REYMOND (trompette) et Nicolas LOTH (orgue). dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Église Saint Nazaire Place Michel Pacha Ville Sanary-sur-Mer lieuville 43.11802#5.80134