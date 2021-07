Festival Art Rock : Voyou & le Conservatoire de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Festival Art Rock : Voyou & le Conservatoire de Saint-Brieuc 2021-07-04 – 2021-07-04

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Trompette en bouche et cœur sur la main, VOYOU a débarqué sans crier gare il y a deux ans, accompagné de son drôle de tube « Seul sur ton tandem ». Le jeune Lillois a depuis fait un beau chemin et son premier album « Les bruits de la ville » a soufflé un vent de fraîcheur sur la chanson française. Car sa pop, généreuse et ambitieuse, brille par son inventivité. Qu’il chante les élans amoureux, les sentiments qui s’émoussent, les souvenirs d’enfance ou qu’il nous surprenne avec sa très belle adaptation de « Teenage Fantasy » (le tube séminal de Jorja Smith) Thibaud Vanhooland nous enchante.

Trompette en bouche et cœur sur la main, VOYOU a débarqué sans crier gare il y a deux ans, accompagné de son drôle de tube « Seul sur ton tandem ». Le jeune Lillois a depuis fait un beau chemin et son premier album « Les bruits de la ville » a soufflé un vent de fraîcheur sur la chanson française. Car sa pop, généreuse et ambitieuse, brille par son inventivité. Qu’il chante les élans amoureux, les sentiments qui s’émoussent, les souvenirs d’enfance ou qu’il nous surprenne avec sa très belle adaptation de « Teenage Fantasy » (le tube séminal de Jorja Smith) Thibaud Vanhooland nous enchante.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par