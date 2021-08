Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Festival Art Rock – Les concerts #2 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Festival Art Rock – Les concerts #2 Saint-Brieuc, 10 septembre 2021, Saint-Brieuc. Festival Art Rock – Les concerts #2 2021-09-10 – 2021-09-10

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Des artistes émergents et talentueux sont au programme de cette 38ème édition Vendredi 10 septembre

21h00 : Maxwell Farrington et le Super Homard Quinze Quinze Mansfield. TYA à Bonjour Minuit Grande salle Samedi 11 septembre

14h00 : Tables rondes / DJs à Bonjour Minuit Club

21h00 : Levitation Free – Lucie Antunes – Malik D joudi à Bonjour Minuit Grande salle Dimanche 12 septembre :

17h00 : Dub Love de François Chaignaud et Cecilia Bengolea au Grand Pré à Langueux

