Hermonville Marne Hermonville Le festival revient pour une 6ème édition ! Hermonville vous accueille pour son célèbre “Art et Jazz dans ma cour” !

Au programme : 40 artistes d’art contemporains, et pas moins de 26 concerts ! Le concept est authentique : vous déambulez entre cours et jardins d’ Hermonville qui sont exceptionnellement ouverts pour satisfaire vos sens : de l’ouïe, à la vue en passant par le toucher et le goût évidemment ! Restauration sur place. http://artetjazzdansmacour.fr/ Hermonville

