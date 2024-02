FESTIVAL « ART EN CRUE » Gennes-Val-de-Loire, samedi 3 août 2024.

Le Festival Art en Crue fête ses 10 ans ! Venez flâner en bord de Loire pour un week-end festif et familial. Des concerts, des ateliers street arts, des contes, des shows musicaux drôles… Le tout, dans un cadre idyllique !

Comme chaque année, le chapiteau de l’art en crue élit domicile aux Rosiers-sur-Loire pour un week-end convivial et familial.

Au programme 10 concerts et spectacles, des ateliers street arts encadrés par un collectif d’artiste Angevins, un bar et de la petite restauration bio et locale. Les ingrédients essentiels pour passer une bonne soirée !

Sur scène, retrouvez MaggyBolle, Bobs Not Dead et les groupes locaux tels que D-Track, Dead Wodd, ou encore l’artiste Rémy Casset et bien d’autres encore ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 18:00:00

fin : 2024-08-03 01:00:00

Les-Rosiers-sur-Loire

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire artencrue@gmail.com

