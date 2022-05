FESTIVAL ART DE LA SCÈNE Montblanc Montblanc Catégories d’évènement: Hérault

Montblanc

FESTIVAL ART DE LA SCÈNE Montblanc, 3 juin 2022, Montblanc. FESTIVAL ART DE LA SCÈNE Montblanc

2022-06-03 – 2022-06-04

Montblanc Hérault Montblanc Venez vivre un moment unique et riche en émotions avec l’atelier théâtre présenté par la troupe Papillon de Lune.

