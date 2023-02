Festival Arsmondo Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Poursuivant son exploration des cultures qui ne s’arrêtent pas aux frontières nationales, le festival Arsmondo visitera, au printemps 2023, le monde slave. Monde ? Univers plutôt. Car si le mot « slave » désigne un groupe ethnique et linguistique originellement unique, apparu dans le bassin du fleuve Dniepr en Ukraine, il se déploie aujourd’hui sur un immense territoire qui rassemble des pays fortement contrastés – quand ils ne sont pas en conflit. Qu’est-ce qui relie ces populations, en dehors de langues apparentées et de religions communes, à commencer par le christianisme orthodoxe ? Et si justement les références artistiques, littéraires, culturelles, assuraient à ces peuples une cohésion forte, à même de prendre le dessus face aux nationalismes exacerbés et aux inimitiés politiques ? C’est précisément pour répondre à ces interrogations par un élan artistique et rassembleur qu’Arsmondo, le festival interdisciplinaire porté par l’OnR, proposera un florilège de concerts, représentations d’opéra, expositions, projections de films, lectures, rencontres et conférences avec ses nombreux partenaires. +33 825 84 14 84 Strasbourg

