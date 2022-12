Festival Arrête ton cirque Paimpont Paimpont Office de Tourisme de Brocéliande Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2023-05-26 – 2023-05-29

8ème édition / 24 représentations / 5 concerts Avec : L'âne et la Carotte (Galapiat Cirque), En attendant le grand soir (Cie Le doux supplice), Foutoir Céleste (Cirque Exalté), Anjalousia (M. Pilet, D. Moreno et P. Meyrou), Accroche-toi si tu peux & Influence (Cie Les Invendus), Poli Dégaine (La Pendue), I Killed the monster & l'Affaire Finger (RoiZIZO théâtre), Dans la brume sauvage de la forêt perdue (Cie Floi variable) et Association Plastique et Nature (Cie Mic Mac). Et aussi : Cie Lophélia, Cie Puéril Péril, El Maout, Brazakuja, La Cosecha del barrio loco, La courte échelle, Soirée Vinyles, Ateliers, Emission de radio, Carroussel Farfelu, Sérigraphie, jeux en bois… + infos et réservations : billetterie.atc@gmail.com / 06 58 18 25 89 / +33 6 58 18 25 89 http://www.arretetoncirque.fr/

dernière mise à jour : 2022-12-15 par Office de Tourisme de Brocéliande

