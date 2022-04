FESTIV’AL ARRACH 2022 Saint-Georges-sur-Loire, 22 avril 2022, Saint-Georges-sur-Loire.

15 EUR OYE OYE PEUPLE D’ARRACHE.E.S !

Le FESTIV’AL ARRACH débarque à Saint-Georges-sur-Loire pour sa 12ème(bis) édition.

L’association étudiante UUKSA vous a concocté un événement haut en couleurs, grâce à une super équipe de bricoleurs / récupérateurs / décorateurs.

Au programme : concerts, sound-system, village associatif, restauration bio et locale, bar…

Passant du rock au groove, du rap à la techno ou encore de l’afro au métal (et bien d’autres encore), ce festival vous fera découvrir de nombreux artistes dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

BUVETTE + RESTAURATION : sur place

Tout public

Tarifs prévente :

> Pass 2 jours : 15 €

> Vendredi 22 avril : 10 €

> Samedi 23 avril : 12 €

Tarifs sur place : + 2€ (17 € / 12 € / 14 €)

Venez découvrir ce festival de musique du monde !

bonjourbonsoir@mailo.com +33 7 87 13 20 93 https://festivalarrachangers.wixsite.com/uuksa

