Festival Armoricourt Plestin-les-Grèves, 25 novembre 2021, Plestin-les-Grèves.

Le rendez-vous est donné aux amoureux du 7ème Art et des films courts.

Cette année, Armoricourt innove pour la 13e édition. Le festival de films courts a pris le parti de proposer des films d’une durée comprise entre 35 et 59 minutes. Ce format, dit «moyen métrage», qui est un passage entre le court et le long-métrage, fait sortir des sentiers battus car il est plus rare. L’équipe du Festival espère que les six films sélectionnés pour cette édition surprendront le public.

À la fin de chaque séance, le public aura la possibilité d’échanger avec les équipes des films (réalisateurs ou acteurs ou producteurs). C’est la marque de fabrique du Festival Armoricourt : «Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font».

En ouverture de cette 13e édition, jeudi 25 novembre, à 20 h (tarif habituel du cinéma), Pascale Breton, qui est l’invitée d’honneur du Festival, viendra présenter son film (un long métrage) «Suite Armoricaine». Pascale Breton est née à Morlaix, et a grandi entre le Finistère et l’Algérie.

festival.armoricourt@gmail.com +33 2 96 35 61 41 http://www.festival-armoricourt.com/

