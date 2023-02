Festival Arelate – Les journées romaines, 13 août 2023, Arles Office de Tourisme d'Arles Arles.

Festival Arelate – Les journées romaines

Divers lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhone

2023-08-13 – 2023-08-19

Arles

Bouches-du-Rhone

Arles

« Arelate, journées romaines d’Arles » est un rendez-vous estival alliant rigueur historique, plaisir de la découverte et convivialité en mettant en fête l’ensemble du patrimoine antique de la ville. La programmation, exceptionnelle et variée, a été pensée en conséquence pour le grand public, utilisant au mieux le potentiel arlésien et les ressources locales.

Sous le soleil radieux du mois d’août, les Romains prennent leurs quartiers d’été dans la « Petite Rome des Gaules », où résonnent le pas cadencé des légionnaires, les coups de glaive des gladiateurs et les applaudissements des spectateurs en liesse. Touristes et Arlésiens de tous âges ont ainsi la possibilité de se retrouver près de deux mille ans en arrière, à une époque qui suscite la fascination, tant elle paraît à la fois proche et éloignée de la nôtre.

Arelate, c’est aussi un partenariat exceptionnel avec le festival du film Peplum.



Programme à découvrir prochainement.

La vie au temps des Romains !

Le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » puise son inspiration dans cette cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, où l’ héritage de Rome est encore intensément présent et indissociable de la vie quotidienne.

carrie.arelate@gmail.com +33 4 90 49 47 11 https://www.festival-arelate.com/

Arles

dernière mise à jour : 2023-02-03 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles