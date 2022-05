Festival Archéo Jazz édition 2022 : Robben Ford, 2 juillet 2022, .

Festival Archéo Jazz édition 2022 : Robben Ford

2022-07-02 22:00:00 – 2022-07-02

Robben Ford est l’un des plus brillants guitaristes de Blues de notre époque qui oscille au fil des années entre le Blues, le Jazz, la Fusion et même la Pop. Nominé 5 fois aux Grammy Awards, et en marge de son parcours en solo, il a joué avec les grands artistes : Mile Davis, Bob Dylan, George Harrison, Joni Mitchell et tant d’autres… Robben Ford dévoile en 2021 son denier album instrumental Pure : mélange de vibe soul de la côte ouest US et de rock bluesy.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : Mascha Thompson.

