Festival Archéo Jazz édition 2022 : Kimberose Blainville-Crevon, 1 juillet 2022, Blainville-Crevon.

Festival Archéo Jazz édition 2022 : Kimberose Blainville-Crevon

2022-07-01 22:00:00 – 2022-07-01

Blainville-Crevon Seine-Maritime Blainville-Crevon

Véritable sensation pop-soul de la scène musicale hexagonale, Kimberose est de retour avec son album « Out » dont le single « Back on my feet » est un hymne à la reconquête de soi.

« Out » est le symbole d’une femme puissante qui a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître et faire entendre sa voix dans toutes ses nuances.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : Clément Dezelus.

archeojazz@gmail.com http://www.archeojazz.com/

Blainville-Crevon

