Festival Archéo Jazz édition 2022 : James Blunt, 29 juin 2022, .

Festival Archéo Jazz édition 2022 : James Blunt

2022-06-29 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-29

Son dernier album « The Stars Beneath my Feet » regroupant ses plus grands succès, est pour James Blunt l’occasion de célébrer dans le cadre d’une tournée internationale, les chansons de 17 années de carrière exceptionnelle !

James Blunt conforte sa réputation d’auteur de chansons émouvantes et à cœur ouvert auxquelles les gens peuvent facilement s’identifier.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : © SBMF.

Son dernier album « The Stars Beneath my Feet » regroupant ses plus grands succès, est pour James Blunt l’occasion de célébrer dans le cadre d’une tournée internationale, les chansons de 17 années de carrière exceptionnelle !

James Blunt conforte…

Son dernier album « The Stars Beneath my Feet » regroupant ses plus grands succès, est pour James Blunt l’occasion de célébrer dans le cadre d’une tournée internationale, les chansons de 17 années de carrière exceptionnelle !

James Blunt conforte sa réputation d’auteur de chansons émouvantes et à cœur ouvert auxquelles les gens peuvent facilement s’identifier.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : © SBMF.

dernière mise à jour : 2022-03-29 par