Festival Archéo Jazz édition 2022 : Biréli Lagrène Blainville-Crevon, 30 juin 2022, Blainville-Crevon.

Festival Archéo Jazz édition 2022 : Biréli Lagrène Blainville-Crevon

2022-06-30 21:00:00 – 2022-06-30

Blainville-Crevon Seine-Maritime Blainville-Crevon

Mondialement reconnu et considéré comme le fils spirituel de Django Reinhardt, Biréli Lagrène est le grand virtuose guitariste de jazz manouche depuis plus de 40 ans, et oscille désormais dans tous les styles : rock, jazz fusion. Alsacien d’origine, il enchaine les concerts dans le monde entier et notamment dans les clubs jazz new-yorkais.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : © Alexandre Lacombe.

archeojazz@gmail.com http://www.archeojazz.com/

