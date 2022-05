Festival Archéo Jazz édition 2022 : Ayo, 28 juin 2022, .

Festival Archéo Jazz édition 2022 : Ayo

2022-06-28 22:00:00 – 2022-06-28

Ses derniers singles, Beautiful et Rest Asured, viennent de sortir. Révélée avec Down on my knees en 2006, la rayonnante compositrice et chanteuse folk/soul fait son retour à l’Archéo Jazz, dix ans après un show qui n’a laissé que des bons souvenirs.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : Sophie Koella.

Ses derniers singles, Beautiful et Rest Asured, viennent de sortir. Révélée avec Down on my knees en 2006, la rayonnante compositrice et chanteuse folk/soul fait son retour à l’Archéo Jazz, dix ans après un show qui n’a laissé que des bons souvenirs…

Ses derniers singles, Beautiful et Rest Asured, viennent de sortir. Révélée avec Down on my knees en 2006, la rayonnante compositrice et chanteuse folk/soul fait son retour à l’Archéo Jazz, dix ans après un show qui n’a laissé que des bons souvenirs.

Concert sous chapiteau.

Crédits photo : Sophie Koella.

dernière mise à jour : 2022-03-29 par