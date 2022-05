Festival Archéo Jazz édition 2022 : Avishai Cohen trio

Festival Archéo Jazz édition 2022 : Avishai Cohen trio, 30 juin 2022

2022-06-30 22:00:00

Né en Israël, Avishai Cohen, auteur, compositeur, chanteur, est l'un des contrebassistes les plus connus de la scène jazz. De retour sur scène pour nous présenter son dernier album en trio « Shiftings Sands » accompagné du pianiste Elchin Shirinov et de Roni Kaspi à la batterie. Concert sous chapiteau. Crédits photo : Hamed Djelou.

