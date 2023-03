Festival Arbor’Essence Mohon Mohon Catégories d’Évènement: Mohon

Morbihan

Festival Arbor'Essence, 18 mars 2023, Mohon

2023-03-18 09:00:00 – 2023-03-18 23:00:00

Morbihan Mohon Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, l’association Keltoï propose des activités sur le thème de la nature et des forêt.

Toute la journée, visitez librement l’exposition de photos de Sylvie Honoré, ainsi que des œuvres autour du thème de l’arbre réalisées par les élèves des écoles environnantes.

De 10h à 12h, Sylvie Honoré vous fait découvrir la Fleur de Bach lors d’un atelier, sur inscription au 06 67 37 06 11.

De 14h à 17h, Jessica Moulinet et Claudia Sorge, animatrice nature et art-thérapeute, proposent une balade sensorielle et atelier créatif, pour découvrir les bienfaits des arbres au cours d’une balade sensorielle. Sur inscription au 06 20 87 44 82.

A 20h30, Ozégan, Petits-Pas, Sylvie Honoré, Volkert Volkmann, vous emmènent autour du monde, au gré des contes et de la musique. Pour en savoir plus sur la Journée Internationale des Forêts :

www.journee-internationale-des-forets.fr +33 6 67 37 06 11 Mohon

