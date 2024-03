Festival ArboreSens L’Amphi Sens, mercredi 20 mars 2024.

Festival ArboreSens L’Amphi Sens Yonne

Arboresens est le premier festival en Bourgogne-Franche-Comté axé sur les effets du numérique sur l’environnement, avec un double objectif éduquer le public sur les répercussions environnementales du numérique et démontrer comment il peut aussi contribuer positivement à l’environnement.

Organisé par l’agglomération du Grand Sénonais, cette deuxième édition se tiendra du 20 au 22 mars. Le festival propose des activités variées telles qu’un escape game, des ateliers, une conférence par The Shift Project, une table ronde, et plus, pour explorer les enjeux du numérique. Le vendredi matin sera dédié aux entreprises pratiquant un numérique responsable.

Au programme

Ateliers participatifs sur inscriptions

– Fresque du numérique S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr junior de 10h à 12h, classique de 14h à 17h

– Escape game S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr de 10h à 11h30 puis de 14h à 15h30

– Cartochallenge à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, (durée 40 min) S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

Conférences et table ronde

– Conférence culture et numérique de 14h30 à 15h30. S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

– Table ronde de 16h30 à 17h30. S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

– Conférence Les impacts environnementaux du numérique de 18h30 à 20h. S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

Animations en accès libre (sans inscription)

– Les 10 commandements du numérique responsable

– Espace bibliothèque et documentation

– Déambulation

– Arbre à palabres arbre à idées

– Fablab

– Calculateur empreinte carbone

– Arbogame (jeu de société à partir de 15h)

Jeudi 21 Mars 2024

Ateliers participatifs sur inscriptions S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

– Fresque du numérique classique de 9h à 12h (COMPLET), junior de 14h à 16h.

– Escape game de 10h à 11h30 puis de 14h à 15h30 (COMPLET)

– Cartochallenge à 10h (COMPLET) 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, (durée 40 min) S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

Conférences

– L’éco-conception de site internet de 9h30 à 11h. S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

– La communication responsable sur les réseaux sociaux de 11h à 12h. S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

Animations en accès libre (sans inscription)

– Les 10 commandements du numérique responsable

– Espace bibliothèque et documentation

– Déambulation

– Arbre à palabres arbre à idées

– Fablab

– Calculateur empreinte carbone

Vendredi 22 Mars 2024

– Matinée spéciale Numérique responsable

– Table ronde témoignages d’acteurs engagés de 9h30 à 10h30. S’inscrire sur festivalarboresens@grand-senonais.fr

– World café animation participative pour échanger, apprendre, se lancer, transmettre, … de 10h30 à 12h30. Sur invitation uniquement

Animations en accès libre (sans inscription)

– Espace bibliothèque et documentation

– Déambulation

– Arbre à palabres arbre à idées

– Fablab

– Calculateur empreinte carbone EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-22

L’Amphi 90 Rue Victor Guichard

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalarboresens@grand-senonais.fr

L’événement Festival ArboreSens Sens a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Sens et Sénonais