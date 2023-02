Festival Aquamour – Sensibiliser et observer Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Festival Aquamour – Sensibiliser et observer, 7 mai 2023, Pléneuf-Val-André

2023-05-07 10:00:00 – 2023-05-07 18:30:00

Cotes-d’Armor Rencontrez les ambassadeurs de l’îlot du Verdelet. De janvier à fin août, période de nidification des oiseaux, des bénévoles de l’association VivArmor Nature se mobilisent pour sensibiliser les visiteurs aux bons gestes à suivre pour la tranquillité de la colonie et leur permettre d’observer les nids à la longue-vue. Ouvert à tous. Pléneuf-Val-André

