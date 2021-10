Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Festival après la neige : Atelier théâtre Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Festival après la neige : Atelier théâtre Le Chambon-sur-Lignon, 3 novembre 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Festival après la neige : Atelier théâtre 2021-11-03 19:30:00 – 2021-11-03 21:30:00 Route du stade Maison des Bretchs

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Stage sur le thème de l’art du conteur animé par Guilda Chahverdi. festivalapreslaneige@gmail.com +33 4 71 59 71 56 https://www.senonevero.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Route du stade Maison des Bretchs Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville 45.05833#4.30014