Festival Antigel – Sacrée bestiole !

le dimanche 6 février à Muséum d’histoire naturelle

Au Muséum, on trouve des collections sidérantes de bébêtes en tout genre, à poils ou à plumes, communes ou mal connues. Et ce lieu phare de diffusion des savoirs, Antigel en fait cette année son terrain de jeu. Dans les vitrines du dernier étage, on découvre des danseur·euse·s du Ballet Junior de Genève interprétant une chorégraphie du flamand Tuur Marinus. À l’étage au-dessous, on improvise sur une création de Pauline Huguet, se laissant ensuite guider dans les dédales du Muséum, puis se perdre ou encore tisser des liens insoupçonnables entre tout ce qui respire, rampe, bruisse ou vole. Et cela jusqu’au rez-de-chaussée où attend un DJ set d’Owelle réalisé à partir de chants d’oiseaux. Là, peut-être saurez-vous interpréter la parade nuptiale du Fou à pieds bleus ou du Manakin à longue queue, qui sait… Tuur Marinus, Pauline Huguet, Ballet Junior de Genève & Owelle Information importante ! Exceptionnellement, dans le cadre du festival Antigel, dimanche 6 février: les galeries « faune régionale et exotique » ne seront pas accessibles, seules les expositions temporaires (Trésors, tout contre la Terre, faites comme chez nous) et la galerie sciences de la terre seront accessibles. De 10h à 17h [Programme](https://www.antigel.ch/programme/programme/sacre-bestiole/)

CHF 25.- (plein tarif) CHF 20.- (réduit) CHF 15.- (jeune) CHF 10.- (junior)

Le plus grand espace de conservation du patrimoine naturel et historique de Suisse ouvre ses portes à Antigel pour célébrer la danse et le vivant, l’improbable et les chants d’oiseaux.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T12:00:00;2022-02-06T12:30:00 2022-02-06T13:30:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T15:00:00;2022-02-06T15:30:00 2022-02-06T16:30:00;2022-02-06T17:00:00 2022-02-06T18:00:00