Le dimanche 11 juillet 2021

de 13h à 17h

gratuit

Initiez-vous en musique à la lutte contre le gaspillage ! Dans une ambiance musicale et conviviale, rejoignez une session de cuisine collective, réalisez un smoothie ou un gaspacho, participez à des ateliers anti-gaspi et profitez d’un concert live ! Événements -> Festival / Cycle Village Reille 11 impasse Reille Paris 75014

